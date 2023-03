Per Mazzarri possono schiudersi le porte dell'Egitto: contatti avviati con lo Zamalek

Fermo dalla fine della sua esperienza col Cagliari, Walter Mazzarri potrebbe presto tornare in sella.

Fermo dalla fine della sua esperienza col Cagliari, Walter Mazzarri potrebbe presto tornare in sella. Lo Zamalek ha avviato i contatti con i suoi agenti. Non è stata ancora avanzata una proposta ufficiale, ma la sensazione è che l'aspetto decisivo sarà quello economico: se il club proporrà a lui e al suo staff un ingaggio soddisfacente Mazzarri potrebbe sbarcare in Egitto. Lo scrive TMW.