Perchè bisogna prima cedere? Il Napoli è già oltre di 3 elementi: farebbero tribuna fino a gennaio

Come quasi tutte le squadre della Serie A, il Napoli si ritrova in difficoltà nel mercato in uscita a causa di una situazione generale decisamente ferma. Il colpo Osimhen è uno dei pochi dell'intero campionato, nonostante Milik sia ancora in rosa e lontanissimo dal trovare una sistemazione, e prima di fare ogni altra mossa in entrata c'è bisogno di sbloccare le trattative in uscite. Domani è fissato il raduno, lunedì la partenza per il ritiro è ad esempio Gattuso avrà a disposizione 5 centrali con Rrahmani preso a gennaio, 5 attaccanti esterni senza considerare i rientri minori, 5 punte (Milik, Mertens, Osimhen, Llorente e Petagna). Complessivamente, considerando Elmas che per le liste federali è Under, il Napoli al momento avrebbe 3 giocatori che non potrebbe inserire in lista e quindi da tenere in tribuna fino a gennaio. Una situazione che vale più o meno per tutte le squadre, alcune anche con giocatori da ingaggi folli, e per questo il mercato è in una fase di stallo generale.