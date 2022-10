Perché il Napoli è la squadra più bella d'Italia? Il focus tattico di DAZN prima della Cremonese

"Perché il Napoli è la squadra più bella del campionato", è il titolo di un focus tattico proposto da DAZN con il commento di Simone Tiribocchi

© foto di www.imagephotoagency.it

"Perché il Napoli è la squadra più bella del campionato", è il titolo di un focus tattico proposto da DAZN con il commento di Simone Tiribocchi: "Il Napoli è qualità ma anche forza fisica ed inserimenti, oltre all'entusiasmo dei nuovi. C'è tanto altro ed un lato nascosto: nella prima costruzione il Napoli è quello che gioca meglio, imbuca per Raspadori che è bravo tra le linee. Spesso il pallone arriva a Mario Rui che rallenta per far avvicinare gli avversari, così si scoprono, cambio gioco e Politano lancia Anguissa per il secondo gol al Torino.

Il Napoli ha una percentuale altissima di passaggi riusciti dall'esterno verso l'interno. Con la Cremonese troverà lo stesso atteggiamento dello Spezia, alternerà le accelerazioni con Lobotka che lancia anche esternamente come in occasione dell'assist di Lozano per il gol di Raspadori. La Cremonese è passato ad un 4-2-3-1, sono molto dinamici, tanti giocatori in zona palla ed hanno sempre le distanze giuste difendendo di squadra e ripartendo veloci. Loro difendono sui riferimenti, ma quando tu indietreggi col pallone loro salgono forte in pressione. Soffrono ovviamente esternamente, ma il Napoli non deve perdere palle in uscita facendoli ripartire".