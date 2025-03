Perché l'eliminazione della Roma è pesantissima anche per la lotta Scudetto

La Roma è pronta a fare all in sul campionato dopo l'eliminazione in Europa League. Nonostante l'eccezionale stato di forma della squadra di Ranieri, l'espulsione di Hummels è risultata fatale a Bilbao e quindi i giallorossi - senza più impegni europei - dovranno provare a mettere nel mirino il -5 dalla Lazio ed il -6 dalla Juventus quarta (e che dovrà far visita all'Olimpico). E già questo turno con Roma-Cagliari (e soprattutto Bologna-Lazio e Fiorentina-Juve) potrebbe avvicinarli ulteriormente.

Distanze importanti, ma la Roma nell'ultimo periodo ne ha persino già recuperati di più. La squadra di Ranieri è la migliore squadra del 2025, viene da 5 vittorie di fila e addirittura 12 senza perdere: da gennaio ha messo insieme 26 punti in 10 giornate (per intenderci, l'Inter ne ha fatti 21 ed il Napoli 19) e può lanciare la volata.

Uno scenario che può incidere anche nella serratissima lotta Scudetto. La Roma infatti dovrà fare visita all'Inter alla quintultima giornata ed all'Atalanta alla terzultima. Insomma, quando i giochi Scudetto si staranno davvero per decidere. Ed alla luce del rendimento dei giallorossi con Ranieri, e l'eliminazione dalle coppe, diventano partite tutt'altro che scontate e determinanti per capire se la Roma resterà nelle coppe europee. In una lotta punta a punto, conteranno chiaramente anche gli obiettivi residui delle rivali.