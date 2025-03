Perché non c'era con la Fiorentina? Tutti erano convinti di vederlo in campo

vedi letture

Mancava solo lui, Okafor. Mancava solo lui nel finale palpitante con l'ansia che saliva e il rischio beffa. Il Napoli era in controllo della gara fino al gol di Gudmundsson, poi la rete dell'ex Genoa ha cambiato le sorti del finale, con la Fiorentina disordinata e all'attacco e la squadra di Conte prudente e rintanata nella propria metà campo. Sembrava tutto pronto per l'ingresso di Okafor che già con l'Inter, nel finale, aveva convinto per qualche dribbling e sprint (da una sua azione è nato il pari di Billing), invece lo svizzero - che nei giorni scorsi aveva mostrato i suoi progressi fisici - è rimasto in panchina pur riscaldandosi a lungo.

Al suo posto Conte ha preferito Simeone, infatti è toccato a lui il contropiede del possibile 3-1 che ha sprecato con un tiro telefonato, forse stanco per la lunga corsa verso la porta (era appena entrato). Il finale di gara di domenica sembrava perfetto per un contropiedista e velocista come Okafor, invece Conte gli ha preferito il Cholito. Non se n'è parlato nel post gara, nessun riferimento al cambio mancato. Vedremo se per il giocatore in prestito dal Milan ci sarà spazio nelle prossime partite. Ricordando che sta per tornare anche Neres.