Perché Orsato è out per Milan-Juve? Mediaset: "Nessuna dietrologia, ha fatto tampone..."

Perché Orsato è risultato indisponibile per Milan-Juventus? Ne parla facendo chiarezza la redazione di Sportmediaset: "Qualcuno adombra già sospetti su una sostituzione ‘politica’ di Orsato, ma qui si entra nel campo delle fantasiose dietrologie. I fatti sono questi: il fischietto veneto è rientrato venerdi 21 gennaio dal raduno di Abu Dhabi riservato agli arbitri e Var preselezionati per i Mondiali in Qatar, arrivato in Italia ha fatto il tampone come da prassi, e ora risulta indisponibile… Con lui c’erano Di Bello (che lo sostituisce in Milan-Juve) e Valeri. Guida e Irrati dovevano partecipare ma non sono nemmeno partiti e non risultano designati per la 23° giornata. Situazione, insomma, da monitorare".