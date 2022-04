Periodo no per Zielinski: il polacco è a secco da 15 gare in Serie A

Continua il periodo no per Piotr Zielinski, che potrebbe perdere il posto da titolare domani nella sfida contro la Roma.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Continua il periodo no per Piotr Zielinski, che potrebbe perdere il posto da titolare domani nella sfida contro la Roma. Il centrocampista del Napoli non ha segnato nelle ultime 15 partite disputate in Serie A. Per il polacco è il digiuno più lungo da settembre 2020, quando furono 17 le gare senza gol.