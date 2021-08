Pescara, per il Napoli pronto il 3-4-3 di Auteri: in campo due ex azzurri

Sfida di lusso per il Pescara di scena questo pomeriggio al “Teofilo Patini” con il Napoli di Spalletti, scrive il Corriere dello Sport raccontando che per i ragazzi di Auteri si tratterà delle prove generali per il match di Coppa Italia del 19 agosto con l’Olbia. In campo - si legge - scenderà comunque una squadra ampiamente sperimentale e incompleta, considerando che il mercato chiuderà fra due settimane: Auteri schiererà la squadra con il suo marchio di fabbrica 3-4-3 ed in campo ci saranno D’Ursi e Ferrari, peraltro di proprietà del Napoli.