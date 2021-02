Petagna bestia nera della 'sua' Atalanta: lo score impressionante

Quella di questa sera sarà una gara speciale per Andrea Petagna, ex dell'incontro. L'attaccante del Napoli ha giocato 75 partite con la maglia degli orobici, eppure quando ci gioca contro è letteralmente scatenato. La statistica è indicativa: 5 gol in 5 precedenti contro la Dea per Petagna, che questa sera si contenderà la maglia da titolare con Lozano, data l'assenza di Mertens e Osimhen non al top della condizione fisica.