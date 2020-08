Piazzare Ghoulam e lo spinoso rinnovo di Hysaj: Napoli al lavoro sulle corsie

Molto fluida la situazione sulle corsie difensive in un mercato che si annuncia movimentato in casa Napoli. Con l’aiuto di Jorge Mendes si cerca di trovare una sistemazione per Faouzi Ghoulam, con la pista Wolverhampton che potrebbe presto diventare attuale. Ancora da sciogliere i nodi su Elseid Hysaj: Gattuso vorrebbe trattenere l’albanese, ma senza rinnovo (contratto in scadenza 2021) potrebbe finire sul mercato o entrare in un maxi scambio con la Roma.