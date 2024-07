Pioli-Al-Ittihad, sospese le dimissioni del presidente: indagine per capirne le motivazioni

Spettatore interessato alla vicenda è Stefano Pioli, che sembrava in procinto di firmare con l'Al-Ittihad, ma ha visto fermarsi tutto all'improvviso.

"Il Ministero dello Sport sospende le dimissioni del presidente Louay Al-Nazer: è stato formato un comitato per verificare le ragioni delle dimissioni e quanto sta accadendo all'interno del club Al-Ittihad, per segnalarlo con urgenza": lo riporta il portale saudita AlYaum.com, a poche ore dal passo indietro fatto dal numero uno del club saudita.

Come circolato quest'oggi, la motivazione sarebbe stata l'intromissione della stella della squadra, Karim Benzema, che avrebbe preferito sulla panchina una figura come quella di Christophe Galtier, al posto dell'ex Milan. Questa interferenza non sembra essere andata giù all'alta dirigenza, che nelle figure dello stesso Presidente e del direttore sportivo Ramon Planes aveva individuato in Pioli l'uomo giusto dal quale ripartire.

Stando agli ultimi sviluppi dunque, appurato l'ovvio raffreddamento della pista che porta a Pioli, resta da capire come si evolverà la situazione intorno alla scelta di Al-Nazer, che può interessare non poco il calcio italiano, visti gli interessamenti per giocatori del nostro campionato, su tutti Stefan De Vrij e Ismael Bennacer.