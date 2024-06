Pioli può ripartire dall'Arabia Saudita: ci pensa il club di Benzema

Stefano Pioli, che ha lasciato il Milan dopo la fine del campionato di Serie A, potrebbe ripartire dall'Arabia Saudita

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli, che ha lasciato il Milan dopo la fine del campionato di Serie A, potrebbe ripartire dall'Arabia Saudita. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l'ex tecnico rossonero è una delle tre opzioni principali dell'Al Ittihad, che sta tenendo in considerazione tre candidati per sedere sulla propria panchina dopo la scelta di separarsi da Marcelo Gallardo.

Il comunicato con cui il Milan lo ha salutato

"AC Milan e Stefano Pioli non proseguiranno insieme nella prossima stagione. AC Milan e Stefano Pioli comunicano che nella prossima stagione non proseguiranno insieme, intendendo interrompere il rapporto professionale che li lega da ottobre 2019. Il Milan ringrazia con affetto Stefano Pioli, e tutto il suo staff, per aver guidato la Prima Squadra in questi cinque anni, ottenendo uno Scudetto che resterà indimenticabile e per aver riportato il Milan stabilmente nelle più importanti competizioni europee. Stefano con la sua professionalità e la sua umanità ha saputo valorizzare la rosa e ha incarnato fin dal primo giorno i valori fondamentali del Club. Stefano Pioli ringrazia il Milan per l'opportunità di far parte della Storia di questo glorioso Club e esprime profonda gratitudine nei confronti di proprietà, dirigenti, squadra, staff e tutto il personale di Milanello e di Casa Milan per il supporto e la grande professionalità. Il tecnico rivolge un pensiero speciale ai tanti tifosi che hanno sostenuto il Milan in questi anni, dimostrando un attaccamento incondizionato".