Pioli può ripartire dall'Arabia Saudita: meeting in corso con l’Al-Ittihad

L'ex allenatore del Milan, Stefano Pioli, sta valutando una super offerta giuntagli dall'Arabia Saudita, dallo stesso club dove militano i vari Karim Benzema, N'Golo Kante, Jota, Fabinho e Luiz Felipe, ovvero l'Al-Ittihad.

In queste ore, secondo quanto riporta Arriyadiyah.com, sarebbe in corso un incontro fra il presidente Louay Nazer, il direttore sportivo Ramon Blanes e lo stesso Pioli. Il club di Gedda ha da tempo messo nel mirino il tecnico 58enne, individuato come sostituto ideale del partente Marcelo Gallardo.