Pioli riparte dall'Al Nassr? In Arabia Saudita sicuri: "Il cambio è già programmato"

vedi letture

Stando a quanto riferisce il giornalista Falah Al-Qahtani direttamente dall'Arabia Saudita, l'Al Nassr sarebbe in procinto di esonerare il tecnico portoghese Castro, attualmente sulla panchina del club. Il provvedimento - si legge appunto - sarà preso dopo la prossima partita contro l’Al-Ahli e al suo posto verrà scelto Stefano Pioli. Il club arabo aveva effettuato un colloquio anche con Sergio Conceicao, attualmente senza squadra, ma la scelta infine sarebbe ricaduta sul tecnico emiliano ex Milan, che già in estate era stato vicino al campionato saudita con il passaggio, poi saltato, all’Al-Ittihad.

Ancora legato contrattualmente ai rossoneri, Pioli ha chiuso la sua avventura al Milan al termine della scorsa stagione dopo cinque anni. E da allora il suo nome è stato accostato più volte a situazioni diverse. All'Al Nassr, Pioli troverebbe campioni del calibro di Cristiano Ronaldo, Sadio Mané e l'ex interista Marcelo Brozovic.