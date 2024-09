Pioli, si riapre la pista araba: è vicino all'Al-Nassr, prima serve risoluzione col Milan

Le voci degli ultimi giorni su un nuovo interessamento dall'Arabia Saudita per l'ex tecnico del Milan si sono rivelate veritiere.

Novità sul futuro di Stefano Pioli. Le voci degli ultimi giorni su un nuovo interessamento dall'Arabia Saudita per l'ex tecnico del Milan si sono rivelate veritiere. Lo conferma il collega Matteo Moretto che con un tweet ha confermato che la trattativa tra Pioli e l'Al-Nassr è giunta a uno stadio molto avanzato. Prima però sarà necessario firmare la risoluzione di contratto con il Milan: il mister di Parma è ancora sotto contratto con il club di via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2025.

Questo il tweet di Moretto: "Stefano Pioli è in trattativa avanzata con l’Al-Nassr FC. Le parti sono al lavoro per arrivare all’accordo definitivo. Prima di iniziare la sua nuova esperienza in Arabia, Pioli dovrà firmare la risoluzione di contratto con il Milan".