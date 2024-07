Pioli verso l’Arabia: previsto nuovo summit con l’Al Ittihad per chiudere

Dopo i 5 anni al Milan, Stefano Pioli è pronto a ripartire dall'Arabia Saudita. L'oramai ex tecnico rossonero, come raccontato diverse settimane fa, è finito nel mirino dell'Al Ittihad per la panchina del dopo Marcelo Gallardo.

Nella giornata di oggi il tecnico ha avuto un incontro con la dirigenza saudita e nelle prossime ore ne andrà in scena un altro in cui si approfondiranno gli aspetti economici e contrattuali. Ottimismo crescente e possibilità concreta che nei prossimi giorni possa arrivare la fumata bianca, secondo Sky Sport.