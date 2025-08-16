Ultim'ora Pippo Baudo è scomparso a 89 anni: addio alla leggenda della tv italiana

È scomparso questa sera Pippo Baudo all'età di 89 anni: lo storico volto della televisione italiana si è spento poco fa a Roma, la notizia riportata dall'ANSA è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. Pippo Baudo è stato per decenni conduttore alla Rai, dirigendo tredici festival di Sanremo e decine di programmi di grande successo, come Canzonissima a Domenica in.