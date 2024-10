Più attaccante che centrocampista: così McTominay ha già cambiato il Napoli

A Scott McTominay sono bastati appena 209 minuti complessivi, tra Campionato e Coppa Italia, per prendersi già il Napoli.

A Scott McTominay sono bastati appena 209 minuti complessivi, tra Campionato e Coppa Italia, per prendersi già il Napoli. Il centrocampista scozzese ha esordito allo Stadium come se fosse integrato da un pezzo e Antonio Conte - che l'ha voluto fortemente corteggiandolo per mesi - per lui ha cambiato subito schieramento, disegnando un chiarissimo 4-2-3-1 che sta portando i suoi frutti. L'ex bandiera del Man United agisce da mezzala in non possesso e l'aiuto è enorme avendo un motore assolutamente da Premier League (in entrambe le gare è stato il giocatore che ha percorso più km, oltre 12, almeno 1km sopra ogni altro giocatore in campo), ma poi in fase propositiva è stabilmente appena dietro Lukaku, sulla stessa linea di Politano e Kvara: così Antonio Conte sta sfruttando il suo tiro dal limite, il colpo di testa, ma in generale le caratteristiche di attacco alla porta e peso in area di rigore.

Ha cambiato il Napoli

La sua presenza ha riportato Anguissa - che col vecchio sistema era chiamato a sganciarsi senza avere troppi gol 'nei piedi' - ad un ruolo più congeniale da costruttore evitando di perdere posizione e quindi di togliere equilibrio alla squadra. Ed i suoi movimenti hanno cambiato il Napoli, anche senza toccare molto il pallone: 31 tocchi e 21 passaggi con la Juventus, 36 tocchi e 18 passaggi con il Monza ed in quest'ultima vedendosi forse ancora meno rispetto agli strappi dello Stadium. In realtà però col Monza ha avuto la possibilità di stare più in area ed è stato persino più efficace, se non decisivo: nel primo gol attaccando il primo palo ha portato due difensori avversari a lasciare più spazio a Politano e nel secondo ha ricevuto da punta ed il suo tiro deviato ha portato Kvara al raddoppio.

La leadership

Nonostante sia arrivato da pochi giorni, McTominay ha portato esperienza e personalità, inserendosi subito non solo tatticamente: "⁠Abbiamo molta fiducia, stiamo facendo progressi partita dopo partita. Non pensiamo al lungo periodo ma c’è fiducia nel lavoro che facciamo - le parole di ieri a Radio Crc -, il gioco di mister Conte è molto flessibile, non giochi in una sola posizione ma devi imparare a fare tante cose. Qui ogni partita è tosta, non ci sono avversari facili: il Monza ha chiuso gli spazi prima del gol, poi abbiamo avuto tante chance. Adesso c'è il Como, dobbiamo studiare con allenatore e staff ciò che dovremo fare. Sono rimasto molto impressionato dal livello tecnico del campionato italiano e le squadre stanno tutte bene in campo, dall’Inghilterra non sempre me ne rendevo conto".