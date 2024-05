Play-off Serie B: Catanzaro batte Brescia 4-2 e strappa il pass per la semifinale

Dopo il Palermo ieri con la vittoria sulla Sampdoria, anche il Catanzaro stacca il pass per le semifinali playoff di Serie B

© foto di Andrea Rosito

Dopo il Palermo ieri con la vittoria sulla Sampdoria, anche il Catanzaro stacca il pass per le semifinali playoff di Serie B. Al Ceravolo contro il Brescia, però, per le Aquile del Sud è stata durissima avere la meglio della formazione allenata da Rolando Maran.

Sono, infatti, gli ospiti a passare in vantaggio con Nicolas Galazzi all'8' della prima frazione, con i padroni di casa che impattano al 26' con Pietro Iemmello. Nella ripresa nuovo vantaggio delle Rondinelle con Gabriele Moncini al 52'. Poi al 98' il gol del clamoroso 2-2 e conseguenti supplementari di Alfredo Donnarumma.

Nell'overtime, poi, il Catanzaro prende il largo con la rete di Enrico Brignola al termine del primo supplementare e quello ancora di Iemmello (17° gol in stagione per lui) al triplice fischio. Delineate, dunque, le due semifinali: Venezia-Palermo e Cremonese-Catanzaro. Una di queste quattro raggiungerà Parma e Como in Serie A.