Poker del Barça e super Messi, i blaugrana vincono la Copa del Rey: asfaltato l'Athletic Bilbao

Il Barcellona vince la Copa del Rey. I blaugrana hanno conquistato il trofeo battendo in finale a Siviglia l'Athletic Bilbao, conquistando per la 31esima volta il trofeo. Primo tempo blocca, ma nella ripresa la squadra di Koeman sale in cattedra e segna con Griezman, poi con De Jong e il solito Messi, autore di una doppietta. L'argentino realizza il quarto gol partendo da centrocampo, con un'azione da urlo in collaborazione con de Jong, terminata con un colpo da bigliardo di sinistro. Finisce dunque 4-0, la Copa va ai blaugrana.