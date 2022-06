Poker della Macedonia, pari per la Georgia. 80’ per Elmas, 96’ per Kvaratskhelia

Si sono giocate oggi pomeriggio due gare valide per la Nations League Lega C.

Si sono giocate oggi pomeriggio due gare valide per la Nations League Lega C. 0-0 tra Georgia e Bulgaria (all’andata la Georgia aveva vinto 5-2 provocando le dimissioni del ct bulgaro), mentre nell’altra gara del girone la Macedonia ha piegato per 4-0 Gibilterra: in gol Bardhi, Miovski (doppietta) e Churlinov. Per la Macedonia del Nord in campo l'azzurro Elmas 80', invrce per la Georgia ha giocato l'intero match il nuovo acquisto del Napoli Kvaratskhelia.

Nations League - Lega C (Gruppo 4)

I risultati

Macedonia-Gibilterra 4-0

Georgia-Bulgaria 0-0

La classifica

Georgia 10

Macedonia 7

Bulgaria 3

Gibilterra 1