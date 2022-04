Politano assente alla cena di squadra: l'azzurro era in gita all'estero

Alla cena di squadra col presidente De Laurentiis mancava un azzurro.

TuttoNapoli.net

© foto di Insidefoto/Image Sport

Alla cena di squadra col presidente De Laurentiis mancava un azzurro. Unica assente all'incontro tra la squadra e il presidente avvenuto a Pozzuoli mancava infatti Matteo Politano, rientrato solo in queste ore da Ibiza con la famiglia. L'ex Inter aveva saltato anche il primo allenamento settimanale di questa mattina al Konami Center di Castel Volturno. Politano si aggregherà domani al gruppo di Spalletti, il calciatore aveva ricevuto il permesso della società per l’assenza di un giorno. Ad Ibiza con l'attaccante c'era anche uno dei collaboratori della scuderia del suo agente Mario Giuffredi. A riportarlo è la redazione de 'Il Bello del Calcio', trasmissione in onda su Canale 8.