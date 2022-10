Napoli in vantaggio a Cremona al 26'!

Napoli in vantaggio a Cremona al 26'! Al 24' calcio di rigore per gli azzurri! Bianchetti sgambetta Kvaratskhelia in area e per Abisso non ci sono dubbi: penalty! Dal dischetto va Politano e spiazza Radu, calciando alla destra del portiere.