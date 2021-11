Politano positivo, ma Spalletti non vuole scuse per il primo vero scontro diretto

"E' una gara importante, non definitiva". Luciano Spalletti in conferenza stampa si accoda a Simone Inzaghi, del resto è difficile dire diversamente, ma dopo il ko del Milan a Firenze la gara di San Siro rischia di essere ancora più pesante. Da un lato può valere il ritorno dell'Inter in scia Scudetto, dopo una serie di big-match steccati, dall'altro il Napoli affronterà il primo vero test d'altissimo livello per un allungo che sarebbe inaspettato in una giornata chiaramente sfavorevole sulla carta. Ed il tecnico del Napoli vuole giocarsela al massimo, senza retro-pensieri o alibi dopo la positività di Politano, la seconda dopo quella di Demme: "All'inizio si sono fatti male Demme, Zielinski e non c'era Anguissa. Avevamo solo con tre giocatori ed abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Non mi sono mai lamentato in 20 anni di carriera, non è che mancano tre o quattro elementi e chiniamo il capo. Sarebbe come dire alla squadra che non ce la possiamo fare".

TOCCA A LOZANO

Considerando anche l'infortunio di Ounas e che Mertens probabilmente non ha ancora un ampio minutaggio, toccherà al messicano partire dal primo minuto nonostante sia stato l'ultimo a rientrare dopo un lungo viaggio, partito dopo l'ultima trasferta in Canada. Una chance importante per Lozano, dopo le polemiche dei giorni scorsi sulle dichiarazioni sul desiderio di passare in un club più importante: "Sta bene, ha giocato giovedì, ha ore e ore di viaggio ma è voglioso. E' normale avere ambizioni, mi auguro a fine stagione riceva interessi di club che lui ritiene più importanti, significherebbe - le parole del tecnico - che ha raggiunto dei nostri obiettivi. L'anno scorso rimanendo fuori dalla Champions non abbiamo ricevuto nessuna richiesta per nessuno. Se vogliono avere richieste devono fare risultati".