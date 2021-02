Politano punta? Non è la prima volta che succede: il precedente

Gattuso, per la sfida con il Granada, si ritrova senza attaccanti. Mancano, infatti, Osimhen e Petagna, con Mertens non al meglio. Per questo motivo l'idea principale è quella di Politano falso nove. Non si tratterebbe, nel caso, di una novità. L'ex Inter, infatti, ricopriva quel ruolo anche al Sassuolo, quando nel 3-5-2 giocava come attaccante accanto ad un compagno. Ma questa sera col modulo diverso sarà comunque per lui un'esperienza tattica inedita.