Politano si scatena contro il Milan: è la sua vittima preferita in Serie A

Matteo Politano ha segnato cinque gol in Serie A contro il Milan

Matteo Politano ha segnato cinque gol in Serie A contro il Milan, contro nessuna avversaria ha fatto meglio nella competizione (cinque anche contro il Genoa). Inoltre, sottolinea Opta, l’attaccante del Napoli ha realizzato cinque reti in trasferta allo stadio Meazza in campionato, nelle ultime 10 stagioni (dal 2015/16) solo Domenico Berardi (sette) e Fabio Quagliarella (sei) hanno segnato di più giocando fuori casa in questo stadio in Serie A.