Politano torna titolare: l'ultima dal 1' quando ancora si sognava lo scudetto

Contro lo Spezia Matteo Politano ritroverà una maglia dal 1' dato che Lozano è volato in Messico per operarsi alla spalla destra. L'esterno azzurro non giocava da titolare dal 10 aprile, in occasione della sfida contro la Fiorentina al Maradona, ko 3-2, quando ancora il Napoli sognava lo scudetto, traguardo diventato più difficile proprio dopo quella partita.