Poliziotto ucciso, arrestati due rom residenti nel campo nomadi di Giugliano. È caccia al terzo uomo

In queste ore Napoli è stata scossa dalla notizia della morte di un poliziotto 37enne, rimasto ucciso nel tentativo di sventare una rapina in banca nella notte. Come scrive 'Il Messaggero' due dei tre malviventi coinvolti nella rapina sono stati arrestati: sono rom, residenti nel campo nomadi di Giugliano, in provincia di Napoli. Il terzo componente della banda è ora ricercato dalla polizia.