Polonia in campo contro l'Andorra: Zielinski titolare dietro Milik-Lewandowski

Piotr Zielinski come al solito titolare della sua Nazionale anche nella sfida contro l'Andorra valida per le qualificazioni ai Mondiali. Il centrocampista del Napoli nel 3-4-1-2 della sua Nazionale gioca trequartista dietro la coppia di attaccanti composta dal suo ex compagno azzurro Milik e da Lewandowski. Calcio d'inizio come per l'Italia alle 20.45.