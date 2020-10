Polonia-Italia, le formazioni ufficiali: out Milik, Pellegrini prende il posto di Insigne

Sono state diramate le formazioni di Polonia-Italia che alle 20:45 si incontreranno allo Stadio Energa Gdańsk di Danzica. Queste le scelte dei due commissari tecnici per la gara valevole per la terza giornata del girone A di Nations League. Dentro Walukiewicz nel Cagliari nell'undici polacco, che fa a meno di Linetty, Reca, Milik e Piatek. Formazione tipo per l'Italia, con una novità: Pellegrini come esterno offensivo a sinistra al posto dell'infortunato Insigne, mentre panchina per Chiellini.

Polonia (4-2-3-1) Fabianski; Kedziora, Glik, Walukiewicz, Bereszynski; Krichowiak, Moder; Szymanski, Klich, Joswiak; Lewandowski.

Italia (4-3-3) Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Pellegrini Belotti, Chiesa.