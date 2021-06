Polonia-Russia, le formazioni ufficiali: out Zielinski, Sousa vara undici sperimentale

In vista dell'Europeo, Polonia e Russia si sfideranno in amichevole stasera. Non sarà in campo, quantomeno dall'inizio, Piotr Zielinski, dal momento che il c.t. Paulo Sousa ha varato un undici a dir poco sperimentale. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida.

POLONIA (4-4-2): Fabianski; Kedziora, Helik, Piatkowski, Puchacz; Frankowski, Klich, Krychowiak, Kownacki; Swiderski, Swierczok

RUSSIA (4-2-3-1): Shunin; Karavaev, Semenov, Dzhikia, Kudryashov; Zobnin, Ozdoev; Miranchuk, Kuzyayev, Golovin; Dzyuba