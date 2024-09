Ufficiale Portogallo-Scozia, le formazioni: confermati titolari McTominay e Gilmour. Out CR7

Sono ufficiali le formazioni di Portogallo-Scozia, sfida di Nations League valevole per la seconda giornata del Gruppo A. Confermati titolari i due neo centrocampisti del Napoli, Scott McTominay e Billy Gilmour, entrambi a segno dell'ultimo match perso dagli scozzesi 3-2 contro la Polonia. Per il Portogallo solo panchina per Cristiano Ronaldo.

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Semedo, Ruben Dias, Antonio Silva, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Pahlinha, Bernardo Silva; Pedro Neto, Jota, Leao. Ct. Martinez.

SCOZIA (4-2-3-1): Gunn; Ralston, Hanley, McKenna, Robertson; Gilmour, McLean; McGinn, McTominay, Christie; Dykes. Ct. Clarke.