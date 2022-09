Premier, altra vittoria di misura del Man United: Leicester ko, poco più di 20' per CR7

Terzo successo consecutivo per il Manchester United, che vince la partita che chiude il 5° turno di Premier League.

Terzo successo consecutivo per il Manchester United, che vince la partita che chiude il 5° turno di Premier League. Successo sul campo del Leicester fanalino di coda, decide una rete di Jadon Sancho. Poco più di 20' per Cristiano Ronaldo, partito nuovamente dalla panchina ed entrato in campo solo al 68’ al posto dell’autore del gol.