Premier, crollo United. Il Chelsea non va oltre lo 0-0 con l’Everton: 20' per Lindstrom

Al Chelsea non riesce il sorpasso, momentaneo, sul Liverpool capolista: la squadra di Maresca infatti non va oltre lo 0-0 contro l’Everton in trasferta e resta a -1, ma con due gare in più rispetto ai Reds. Per i Toffees ancora panchina per Jesper Lindstrom, l'attaccante in prestito del Napoli entra in campo al 73' al posto di Harrison. Crollo clamoroso del Manchester United che in casa cede per 3-0 contro il Bournemouth che manda a segno due vecchie conoscenze del nostro campionato come Huijsen e Kluivert. Stesso risultato anche per il Wolverhampton che stende il Leicester risolvendo la gara nel primo tempo. Senza reti infine l’altra sfida del pomeriggio fra Fulham e Southampton, dove a breve siederà in panchina Ivan Juric.

Domenica, 22 Dicembre 2024

Everton – Chelsea 0-0

Fulham – Southampton 0-0

Leicester City – Wolverhampton 0-3

Manchester United – Bournemouth 0-3

17:30 Tottenham - Liverpool

La classifica

1. Liverpool 36 (15 partite giocate)

2. Chelsea 35 (17)

3. Arsenal 33 (17)

4. Nottingham 31 (17)

5. Aston Villa 28 (17)

6. Bournemouth 28 (17)

7. Manchester City 27 (17)

8. Newcastle 26 (17)

9. Brighton 25 (17)

10. Fulham 25 (17)

11. Tottenham 23 (16)

12. Brentford 23 (17)

13. Manchester Utd 22 (17)

14. West Ham 20 (17)

15. Crystal Palace 16 (17)

16. Everton 16 (16)

17. Leicester 14 (17)

18. Ipswich 12 (17)

19. Wolves 12 (17)

20. Southampton 6 (17)