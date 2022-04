Premier, Everton ancora ko: senza Ancelotti è in zona retrocessione

Vittoria per 2-0 nel derby di Liverpool per i Reds di Klopp, che sfruttano il secondo tempo per avere la meglio sui cugini dell’Everton.

TuttoNapoli.net Vittoria per 2-0 nel derby di Liverpool per i Reds di Klopp, che sfruttano il secondo tempo per avere la meglio sui cugini dell’Everton. Partita sbloccata al 62’ da Robertson e chiusa da una zampata di Origi all’85esimo. Con questi tre punti il Liverpool torna in scia alla capolista Man City, mentre rimangono in zona retrocessione i Toffees di Lampard. La classifica aggiornata

Manchester City 80 punti (33 partite)

Liverpool 79 (33)

Chelsea 65 (32)

Arsenal 60 (33)

Tottenham 58 (33)

Manchester United 54 (34)

West Ham 52 (34)

Wolves 49 (33)

Newcastle 43 (34)

Leicester 42 (32)

Brighton 41 (34)

Brentford 40 (34)

Southampton 40 (34)

Crystal Palace 37 (32)

Aston Villa 37 (32)

Leeds 33 (32)

Burnley 31 (33)

Everton 29 (32)

Watford 22 (33)

Norwich 21 (33)