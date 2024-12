Premier, l’Arsenal batte di misura l'Ipswich e sale al 2º posto: 80' per Cajuste

L'Arsenal batte 1-0 l'Iswich Town all'Emirates Stadium nel match valido per la diciottessima giornata di Premier League. A decidere la sfida, che lancia i Gunners al secondo posto in classifica all'inseguimento del Liverpool, un gol di Havertz al 23'. Jens Cajuste, centrocampista in prestito dal Napoli, ha giocato da titolare per l'Ispwich, sostituito all'80' da Taylor.

PREMIER LEAGUE, 18ª GIORNATA

Venerdì 27 dicembre

Brighton - Brentford 0-0

LA CLASSIFICA

Liverpool 39 (16 partite disputate)

Arsenal 36 (19)

Chelsea 35 (18)

Nottingham Forest 34 (18)

Newcastle 29 (18)

Bournemouth 29 (18)

Aston Villa 28 (18)

Fulham 28 (18)

Manchester City 28 (18)

Brighton 26 (18)

Brentford 24 (18)

Tottenham 23 (18)

West Ham 23 (18)

Manchester United 22 (18)

Everton 17 (17)

Crystal Palace 17 (18)

Wolverhampton 15 (18)

Leicester 14 (17)

Ipswich 12 (19)

Southampton 6 (18)