Premier, manita del City al Newcastle: Guardiola allunga a +3 su Klopp

il Manchester City di Guardiola si consola con la Premier League, batte per 5-0 il Newcastle e approfitta del pareggio di ieri sera tra Liverpool e Tottenham

Dopo la delusione per la sconfitta contro il Real Madrid che è costata il mancato raggiungimento della finale di Champions, il Manchester City di Guardiola si consola con la Premier League, batte per 5-0 il Newcastle e approfitta del pareggio di ieri sera tra Liverpool e Tottenham per volare a +3 dai Reds, a tre giornate dalla fine del campionato. In gol Sterling (doppietta), Laporte, Rodri e Foden, proprio nel recupero, che sancisce il 5-0 dei citizens sui Magpies.

Sabato 7 maggio

Brentford-Southampton 3-0

Burnley-Aston Villa 1-3

Chelsea-Wolverhampton 2-2

Crystal Palace-Watford 1-0

Brighton-Manchester United 4-0

Liverpool-Tottenham 1-1

Domenica 8 maggio

15.00 Arsenal-Leeds United 2-1

15.00 Leicester City-Everton 1-2

15.00 Norwich City-West Ham 0-4

17.30 Manchester City-Newcastle 5-0

Classifica

Manchester City 86 (35 partite giocate)

Liverpool 83 (35)

Chelsea 67 (35)

Arsenal 66 (35)

Tottenham 62 (35)

Manchester United 58 (37)

West Ham 55 (36)

Wolverhampton 50 (35)

Brighton 47 (36)

Crystal Palace 41 (35)

Aston Villa 43 (34)

Brentford 43 (36)

Newcastle 43 (36)

Leicester 42 (34)

Southampton 40 (36)

Everton 35 (34)

Burnley 34 (35)

Leeds 34 (35)

Watford 22 (34)

Norwich 21 (35)