Premier, tris City: standing ovation ma la traversa nega il gol d'addio a De Bruyne

Una serata da incorniciare per il Manchester City, peccato per De Bruyne. Alla sua ultima apparizione ad Etihad Stadium, davanti ai suoi tifosi, il centrocampista belga accostato al Napoli avrebbe potuto dare il suo addio e celebrare il gol numero 109 in 421 presenze condite da 177 assist. Numeri enormi di un emblema del club inglese che però ha sbagliato una rete facile in area di rigore per un rimbalzo sfortunato del pallone al momento del tiro, con la palla sbattuta sulla traversa. De Bruyne è poi uscito al 69' per la standing ovation, sostituito da Nico.

Ma poco importa dopo quello che KDB ha dato al City e specialmente dopo la vittoria per 3-1 sul Bournemouth, che conferisce nelle mani dei compagni di squadra e di Guardiola il terzo posto in classifica in solitaria di Premier League a quota 68 punti. A decidere il match un gol da distanza siderale e da cineteca di Marmoush, Bernardo Silva e il tris di Nico Gonzalez.

Al termine del match De Bruyne ha fatto un discorso di addio: "Penso che la vita e la carriera siano un viaggio. Ci sono stati tanti alti e bassi, ma bisogna superare ogni momento per goderselo, e ogni momento mi è piaciuto tantissimo. Ho superato anche i momenti brutti, ed è stato fantastico..."