Premier, vittoria pesante in chiave salvezza per l'Ipswich: 75' per Cajuste

Pazza rimonta del Nottingham Forest in Premier League, che porta a casa i tre punti e supera il Manchester City di Guardiola, che sarà impegnato domani nel derby contro lo United. Al gol di Jhon Duran al 63' hanno risposto nei minuti finali prima Milenkovic all'87', poi Elanga al 3' di recupero.

Grandi emozioni nelle sfide del pomeriggio del sedicesimo turno di Premier disputate. Il Liverpool si salva nel finale contro il Fulham. sotto di un gol e in inferiorità numerica, la capolista si rialza nella ripresa con Gakpo ma viene nuovamente punita da Muniz, prima del 2-2 finale firmato da Jota. Vittoria pesante dell'Ipswich che batte 2-1 fuori casa il Wolverhampton nel recupero, scavalca i Wolves e si porta al terz'ultimo posto in classifica ad un punto dal Crystal Palace. 75' in campo per Jens Cajuste, il centrocampista arrivato in prestito dal Napoli sarà riscattato in caso di salvezza dell'Ipswich Town.

Domani il Chelsea di Maresca può andare a meno 2, mentre non ne approfitta l'Arsenal, bloccato in casa sullo 0-0 da un coriaceo Everton. Perde ancora il Wolverhampton: l'1-2 contro l'Ipswich potrebbe costare la panchina a O'Neil. Poker facile del Newcastle contro il Leicester, con Tonali in campo per 90'.

Sabato 14 dicembre

Arsenal - Everton 0-0

Liverpool - Fulham

Newcastle - Leicester 4-0

Wolverhampton - Ipswich 1-2

Nottingham Forest - Aston Villa 2-1

Domenica 15 dicembre

Brighton - Crystal Palace

Manchester City - Manchester United

Chelsea - Brentford

Southampton - Tottenham

Lunedì 16 dicembre

Bournemouth - West Ham

Classifica

Liverpool 36

Chelsea 31

Arsenal 30

Nottingham Forest 28

Manchester City 27

Aston Villa 25

Brighton 24

Bournemouth 24

Fulham 24

Brentford 23

Newcastle 23

Tottenham 20

Manchester United 19

West Ham 18

Everton 15

Leicester 14

Crystal Palace 13

Ipswich 12

Wolverhampton 9

Southampton 5