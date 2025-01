Pres. Lega Serie A: "ADL? Solo un grande fraintendimento, l'ho sentito: capitolo chiuso"

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - "La mia elezione era stata un po' inquinata da un procedura inesistente, il Tribunale ha attestato che tutto fosse conforme alla legge. Violazione della clausola compromissoria da parte del Napoli? Il procedimento ex art. 700 era stato fatto dal Napoli e dall'ex consigliere Blandini. Il Napoli, resosi conto dell'errore procedurale, perché è vero che il ricorso era stato fatto nei miei confronti come presidente di Lega, si è ritirato".

Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, in conferenza stampa. "Ho apprezzato che ieri sera De Laurentiis mi ha chiamato da Los Angeles per spiegare che per lui è stato un grande fraintendimento, posso dire che per me è un capitolo chiuso. Chiuso per me o in generale? In maniera del tutto teorica, il consigliere Blandini potrebbe anche impugnare il ricorso. Però non ne avrebbe più titolo ed è stato anche condannato alle spese. Di questioni federali non me ne occupo". (ANSA).