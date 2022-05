Presenza numero 279 per Zielinski: il polacco supera un ex capitano azzurro

Dopo un turno di riposo contro il Sassuolo, Piotr Zielinski è tornato ieri in campo nella sfida vinta dal Napoli a Torino.

Dopo un turno di riposo contro il Sassuolo, Piotr Zielinski è tornato ieri in campo nella sfida vinta dal Napoli a Torino. Il polacco, entrato nella ripresa del match vinto 1-0 contro i granata, ha collezionato la presenza numero 279 in maglia azzurra. Il centrocampista, ora all'undicesimo posto della classifica all time, ha superato l'ex capitano azzurro Paolo Cannavaro.