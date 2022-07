Prezzi accessibili e sconti per donne e famiglie: le anticipazioni sulla campagna abbonamenti

Oltre a dei prezzi accessibili, ci dovrebbero essere agevolazioni per le famiglie per pacchetti dedicati e soprattutto sconti per le donne.

TuttoNapoli.net © foto di Alessandro Garofalo/Image Sport Non solo la possibilità di accedere agli allenamenti settimanali aperti allo stadio Maradona, come anticipato da radio Kiss Kiss Napoli. Nella campagna abbonamenti che verrà comunicata a brevissimo ci sono tante altre agevolazioni per riavvicinare i tifosi e mandare anche un segnale alla città. Oltre a dei prezzi accessibili, ci dovrebbero essere agevolazioni per le famiglie per pacchetti dedicati e soprattutto sconti per le donne.