Prima gioia in Turchia per Mertens: il Galatasaray vince di misura in trasferta

Prima vittoria in Turchia per Dries Mertens. Il Galatasaray vince 1-0 fuori casa contro il Umraniyespor nel match valido per la terza giornata della Super Lig turca. Incontro deciso dalla rete di Gomis al 86', l'attaccante entrato da pochi minuti insacca dal distanza con una gran botta. Prestazione positiva per Mertens, l'ex Napoli è entrato al 46' ed ha sfiorato il gol pochi minuti prima della rete decisiva.