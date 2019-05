Prima gioia stagionale e terza in A per Ghoulam: fin qui non ha mai segnato al San Paolo

La rete del momentaneo 2-1 non è servita molto al Napoli, ma Faouzi Ghoulam l'ha comunque festeggiata in maniera particolare dentro di sé. In questo campionato, infatti, il terzino algerino non era ancora riuscito a marcare, realizzando dunque contro il Bologna la sua prima rete stagionale. Si tratta, inoltre, del terzo gol in Serie A, ovviamente tutti con la maglia del Napoli. La curiosità è che tutti sono arrivati in trasferta: sui campi di Verona, SPAL e Bologna.