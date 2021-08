Prima il Genoa, poi l'attesa per un rinforzo a centrocampo: tre giorni caldi per Spalletti

Alla vigilia della sfida contro il Genoa di Ballardini, che non potrà schierare i tanti acquisti definiti negli ultimi giorni, Luciano Spalletti è combattuto. Da un lato c'è la soddisfazione per non aver perso neanche un big dell'organico, uno scenario inimmaginabile ricordando le parole di De Laurentiis ad inizio estate su almeno un paio di cessioni per rimettere a posto i conti, ma dall'altro c'è il nuovo allarme per la profondità della rosa, determinante in una lotta serrata per i posti Champions. Ed in questo senso Spalletti si attende un rinforzo in chiusura di mercato: "Non è partito quasi nessuno e sono contento così. Ma altre squadre si sono rinforzate - ha proseguito - e sarà difficile rivedere alcune anomalie, come la Juve che lotta per il quarto posto. Sarà la forza dell'organico a fare la differenza tra infortuni, trasferte europee e rientri. Colpo last minute? 3 erano partiti, Hysaj, Maksimovic e Bakayoko che avevano fatto 100 partite, quindi avevano un peso nella rosa. E so che la società è attenta, se capita qualcosa di livello lo porterà a disposizione".

La necessità è proprio numericamente di un centrocampista, preferibilmente un incontrista per caratteristiche. E' bastato infatti l'infortunio di Demme ed una botta per Zielinski (non sarà del match e non partirà per la nazionale) per andare a Genova con una mediana obbligata con Elmas, Lobotka e Fabian, ed il solo Gaetano in panchina (atteso lunedì dalla Cremonese in prestito). Più scelte in attacco, nonostante Osimhen e Mertens out, con Petagna e Ounas (Spalletti ha annunciato ufficialmente la permanenza) che rappresenteranno i cambi offensivi al tridente che dovrebbe essere composto da Insigne e Politano larghi con Lozano falso nove. Per il resto nessun dubbio sulla linea difensiva composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui davanti a Meret, per una gara da non sottovalutare: "Sarà un Genoa differente rispetto all'Inter, in un ambiente trascinante che trasferisce un certo atteggiamento", garantisce Spalletti che vuole andare alla sosta a punteggio pieno per poi recuperare gran parte dei 5 giocatori ai box e magari inserire anche il rinforzo in mediana che attende.