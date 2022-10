Primato firmato Simeone: come a Milano, il Cholito decisivo anche a Cremona

Dopo il secondo gol in Champions arriva anche il secondo in campionato. C'è la firma decisiva di Giovanni Simeone al 76'

Dopo il secondo gol in Champions arriva anche il secondo in campionato. C'è la firma decisiva di Giovanni Simeone al 76' nella vittoria del Napoli a Cremona, dilagando solo nel finale per 4-1, che vale l'ottava vittoria di fila e soprattutto la vetta solitaria in classifica. Un primato in cui a sorpresa, considerando lo status iniziale di terza punta in organico, c'è tanto Cholito: dopo il gol pesantissimo al Milan, al 78' e sull'1-1 con la gara in bilico, anche a Cremona arriva la stoccata decisiva sullo stesso punteggio e praticamente appena due minuti prima.

"Conta la qualità del tempo"

2 gol in Champions in 125', partendo una sola volta dall'inizio, 2 gol in campionato in 152' senza mai partire dall'inizio. Simeone segna un gol ogni 69 minuti, meglio di molti altri super-celebrati attaccanti di Serie A, eppure ogni sua dichiarazione si incasella in una meravigliosa mentalità collettiva: "E' sempre bello aiutare i ragazzi. Abbiamo lottato fino all'ultimo e l'energia me la dà il gruppo e la tifoseria - le parole nell'immediato post-partita - Quando da titolare? L'importante è fare minuti. Ho imparato tanto nella vita che quello che conta è la qualità del tempo, mi è capitato di giocare tutta la partita e non fare niente... Alchimia magica a Napoli? Mi sento come loro, un po' argentino un po' italiano avendo vissuto qui già da bambino".

Tocca finalmente a lui?

E Spalletti con l'Aajx potrebbe finalmente premiarlo con la maglia da titolare, un mese dopo l'unica gara dall'inizio giocata (anche quella molto bene) contro i Rangers. Osimhen dovrebbe rientrare tra i convocati, ma con ogni probabilità per un rientro graduale e non dall'inizio e quindi il posto al centro del tridente potrebbe essere del Cholito. Dopo i gol decisivi in campionato, la gioia del primo gol in Champions addirittura al Liverpool e poi quello alla Cruijff Arena, l'argentino potrebbe mettere il timbro anche sulla qualificazione del Napoli agli ottavi di Champions. Un inizio di stagione da sogno, più che meritato dopo aver voluto il Napoli a tutti costi, aspettando per tutta l'estate la cessione di Petagna per poter vedere finalizzata l'operazione.