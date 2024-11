Primavera, il Napoli vola con la sesta vittoria di fila: 2–1 a Monopoli

Grande vittoria oggi del Napoli Primavera che si afferma per 2-1 sul campo del Monopoli. Decidono le reti di Raggioli al 18esimo e di Malasomma al 59esimo, inutile ai fini del risultato il gol per gli avversari che al minuto 88 provano a rientrare in gioco. Così gli azzurrini di Rocco mettono in fila la sesta vittoria consecutiva e volano in classifica: adesso è solamente ad un punto di distanza il Frosinone capolista.