Prime esercitazioni tattiche a Dimaro: Garcia fa le prove per l’amichevole di domani

Fonte: Da Dimaro, Antonio Gaito, Francesco Carbone e Pierpaolo Matrone

Nel corso della seduta pomeridiana a Dimaro, Rudi Garcia sta facendo le prime esercitazioni tattiche e le prove in vista dell’amichevole di domani. E’ in corso una partitella con due squadre schierate con il 4-3-3. Fra i big in campo ci sono Anguissa, Simeone e Gollini che in mattinata si era allenato a parte. La formazione dei blu potrebbe essere quella in campo domani contro l'Anaune: Zanoli, Folorunsho, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Demme, Spavone; Politano, Simeone e Zerbin.