Primi 3 punti per l'Italia: Malta battuta 2-0. Un tempo per Di Lorenzo, tutto il match per Politano

Nella seconda partita del Gruppo C delle qualificazioni ad Euro 2024, l'Italia vince a Malta 2-0.

Nella seconda partita del Gruppo C delle qualificazioni ad Euro 2024, l'Italia vince a Malta 2-0. Al quarto pallone toccato, alla prima occasione a disposizione: Mateo Retegui con un colpo di testa ha sbloccato e indirizzato Malta-Italia, seconda gara di qualificazione a Euro 2024. Non una inizio semplice perché Donnarumma nei primi minuti del match s'è anche dovuto superare con un super intervento. Poi però l'Italia è venuta fuori e dal 16esimo, dopo il gol di Retegui, gli azzurri hanno preso il controllo della partita.

Pronti via e Satariano davanti a Donnarumma ha chiamato il portiere al grande intervento Poi, sul successivo corner, è stato Yankam a colpire di testa senza però riuscire a creare un vero pericolo. L'inizio di gara ha messo apprensione, ma poi Mateo Retegui - dopo un tiro dalla distanza di Romagnoli deviato sopra la traversa - ha dato tutt'altro sapore al match: al 16esimo, su un corner calciato da Tonali, l'attaccante del Tigre è stato bravo a eludere la marcatura di Borg e a sbloccare la partita.

Da quel momento in poi tutto è diventato più facile. E anche se gli azzurri si sono ritrovati presto senza Gnonto per infortunio, col passare dei minuti hanno preso sempre più il controllo della partita trovando prima della mezz'ora anche il raddoppio: la spizzata di Pessina è il primo storico gol di un calciatore con la maglia del Monza in Nazionale. Un gol arrivato dopo un cross di Emerson Palmieri e una prima deviazione di Tonali. Sotto di due gol dopo 45 minuti, Malta nella ripresa non ha avuto la forza di reagire. La ripresa s'è ben presto trasformata in un'appendice del primo tempo. Con qualche volto nuovo, con qualche nuova occasione, con qualche buona sortita dei padroni di casa che però non ha prodotto risultati. L'Italia si è limitata ad amministrare, andando vicina al terzo gol solo con un'acrobazia di Scamacca.