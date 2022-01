Primo trofeo stagionale per Ancelotti: il Real Madrid vince la Supercoppa

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti si aggiudica il primo trofeo della stagione in Spagna. I blancos battono l'Athletic Bilbao a Gedda 2-0 e conquistano l'edizione 2021/2022 della Supercoppa. Ad aprire le marcature è stato Luka Modric, abile a trovare l'angolino dalla distanza su invito di Rodrygo. Il definitivo bis porta invece la firma di Karim Benzema, a segno su calcio di rigore assegnato dal direttore di gara dopo l'intervento del VAR, che ha ravvisato un tocco con la mano in area di Yeray Alvarez. Epilogo amaro per i baschi, che allo scadere hanno anche fallito un penalty con Raul Garcia, ipnotizzato da Thibaut Courtois dopo l'intervento falloso in area e conseguente rosso a Militao. Per le Merengues si tratta della dodicesima affermazione nella competizione: accorciato il gap con il Barcellona, che guida l'albo d'oro con tredici trionfi.